Последнее обновление: 15.01.2019 09:33

Парламент Греции будет голосовать о доверии правительству 16 января

Парламент Греции проведет голосование о доверии правительству страны 16 января, а голосование ожидается в среду вечером.

Партия премьер-министра страны Алексиса Ципраса "СИРИЗА" имеет 145 мест в 300-местном парламенте, а также поддержку одного независимого законодателя.

Чтобы выиграть вотум о доверии Ципрасу необходима поддержки как минимум еще пяти депутатов.

13 января премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о намерении вынести на рассмотрение парламента вопрос о доверии его правительству после отставки министра обороны Паноса Камменоса в связи с запланированным рассмотрениеем парламентом соглашения о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония.

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