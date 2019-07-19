Меркель назвала нового главу ЕК хорошим решением для Европы

Избрание на пост президента Еврокомиссии бывшего министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен является хорошим решением для Европы. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель на традиционной ежегодной пресс-конференции в Берлине перед отпуском.

"Европа должна оставаться дееспособной, поэтому хорошо, что вопрос с персоналиями решен, это хорошо для Европы ... Урсула фон дер Ляйен прекрасно справится", - заявила Меркель.

Она сказала что немцы могут гордиться тем, что впервые за 50 лет во главе Еврокомиссии снова будет представитель Германии, к тому же женщина. В то же время Меркель признала, что была удивлена такой единодушной поддержкой кандидатуры (27 из 28 глав государств и правительств ЕС поддержали её, воздержалась только одна Меркель), заметив, что фон дер Ляйен хорошо знали за пределами ФРГ.

Канцлер также выразила удовлетворение тем, что институтам ЕС удалось избежать конфликта между собой.

Меркель отметила, что впереди у ЕС стоит множество внешнеполитических вызовов, в которых вспомнила ситуацию вокруг Ирана, Украины, проблема миграции и т. п.

Выборы прошли в минувший вторник. Немецкий политик, бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен избрана новым президентом Европейской комиссии на следующие пять лет.