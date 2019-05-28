Последнее обновление: 28.05.2019 18:17

На пост главы Еврокомиссии Меркель намерена предложить кандидатуру Вебера

Канцлер Германии Ангела Меркель на первом обсуждении кандидатуры председателя Еврокомиссии главами государств и правительств стран ЕС предложит лидера христианских демократов в Европарламенте Манфреда Вебера, но это не значит, что Евросовет в конце концов не примет иного решения.

"У нас есть еще много времени, чтобы обговорить эту тему, в том числе на очередном заседании Евросовета 21-22 июня, и поскольку сегодня первый обмен мнениями, я предложу от семьи Европейской народной партии, конечно, Манфреда Вебера", - сказала А.Меркель по прибытии на неформальный рабочий ужин в Брюсселе. "Сегодня вечером я призову (лидеров стран ЕС) продемонстрировать договороспособность, чтобы по возможности к заседанию Европарламента мы дали свое предложение", - добавила А.Меркель.

По ее словам, при назначении главы Еврокомиссии поддерживает принцип "ведущего кандидата", в соответствии с которым этот пост получает лидер крупнейшей фракции Европарламента, но "не все коллеги такого же мнения".

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