Глава МИД ФРГ заявил о глубоких разногласиях с Россией

Германия и Россия "в настоящее время имеют в корне разные мнения по многим темам". Об этом заявил в четверг, 18 июля, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас перед встречей с главой российского МИДа Сергеем Лавровым Лавровым в рамках "Петербургского диалога" в Кёнигсвинтере.

В то же время Мас считает важным вести диалог с РФ.

"Без Москвы мы не сможем ответить на безотлагательные вопросы мировой политики. И долгосрочного мира в Европе мы достигнем только если будем сотрудничать друг с другом", - подчеркнул он.

На встрече Маса и Лаврова, которые в тот же день откроют "Петербургский диалог", пойдет речь о международном соглашении по иранской атомной программе, контроле над вооружениями и конфликте на востоке Украины, указал глава МИД ФРГ.

Форум гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог" был учрежден в 2001 году в качестве дополнения к российско-германским правительственным консультациям. В мероприятии принимают участие представители политики, экономики, культуры и гражданского общества из обеих стран. Рональд Пофалла, ранее работавший руководителем ведомства федерального канцлера, возглавляет форум с немецкой стороны с 2015 года. От РФ форум возглавляет Виктор Зубков.

18-й "Петербургский диалог" пройдет 18-20 июля в Кёнигсвинтере под Бонном. Впервые с начала украинского конфликта в 2014 году в форуме примут участие главы внешнеполитических ведомств ФРГ и РФ.