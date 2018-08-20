Переговоры Путина и Меркель завершились безрезультатно

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили конфликты на Украине и в Сирии, а также Иран и проект газопровода, который вызывает раздражение США, во время жестких переговоров около Берлина, закончившихся без явного прогресса.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что никаких договоренностей достигнуто не было, но встреча была необходима, чтобы сверить часы после переговоров Путина и Меркель в Сочи в мае.

Отношения между двумя странами остаются напряженными после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году.

Два лидера выразили мнение, что проект трубопровода Северный поток-2 является чисто коммерческим, несмотря на противодействие со стороны США и Украины, сказал Песков.

“Поэтому необходимо принять меры к тому, чтобы оградить его от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих стран и чтобы в конечном итоге выйти на завершение этого проекта”, - сказал Песков журналистам незадолго до того, как Путин вылетел после переговоров в Россию.

Песков не уточнил, какие меры имеются в виду.

В начале переговоров Меркель подчеркнула, что Украина должна продолжать играть свою роль в газовом транзите в Европу, и поприветствовала начала диалога между ЕС, Украиной и Россией по этому вопросу.

Путин, выступая в правительственной резиденции в Мезеберге, сказал, что это должно иметь коммерческий смысл.

“Главное, этот транзит украинский, он традиционный для нас, соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова”, - сказал Путин.

Соединенные Штаты оказывают давление на Берлин с целью остановить строительство трубопровода, который позволит доставлять газ из России по дну Балтийского моря, утверждая, что этот проект увеличит зависимость Германии от российских энергоносителей.

Песков сказал, что угроза возможных американских санкций против компаний, вовлеченных в проект, не обсуждалась в субботу.

Меркель, стоя рядом с Путиным перед началом переговоров, сказала, что обе страны - но особенно Россия, как постоянный член Совбеза ООН - обязаны постараться остановить боевые действия на Украине и в Сирии.

Она сказала, что также планирует поднять потенциально непростой вопрос прав человека в беседе с Путиным и обсудить двусторонние отношения.

Оба лидера выразили озабоченность о ситуации в Сирии и тяжелом положении множества беженцев в результате семилетней войны.

Меркель сказала, что важно предотвратить гуманитарный кризис в Идлибе и в ближайших регионах, и добавила, что они с Путиным уже обсуждали тему конституционных реформ и возможных выборов, когда встречались в Сочи в мае.

Путин сказал журналистам, что все должно быть сделано для того, чтобы помочь сирийским беженцам вернуться на родину и что Сирии нужна помощь в восстановлении.

Касательно Украины, Меркель сказала, что надеется на принятие новых мер в начале нового учебного года, чтобы развести стороны конфликта на линии разграничения в Донбассе.