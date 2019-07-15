Новозеландский и австралийский доллары растут после данных КНР

Новозеландский и австралийский доллары укрепляются в понедельник четвертую сессию подряд после выхода превысивших прогнозы экономических данных из Китая, которые увеличили спрос на зависимые от торговли валюты.

Между тем ожидания смягчения денежно-кредитной политики в США позднее в июле, укрепившиеся после заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, по-прежнему оказывают давление на американский доллар.

Как стало известно в понедельник, темпы роста экономики КНР замедлились в апреле-июле до 6,2%, минимального уровня за 27 лет, после повышения на 6,4% в предыдущем квартале. Вместе с тем объем промышленного производства в Китае вырос в июне на 6,3% в годовом выражении. Темпы роста ускорились по сравнению с маем, когда показатель повысился на 5%, и оказались лучше прогнозов рынка (5,2%).

"Ситуация с ослаблением доллара США и китайская статистика определенно сыграли роль в скачке "осси" и "киви", - отмечает аналитик IG Markets Кайл Родда. - Данные из Китая подтвердили, что экономика замедляется, но не дали нам какой-либо информации о том, что все хуже, чем предполагалось, и это оказало некоторую поддержку валютам".

Председатель американского ЦБ Пауэлл в четверг вновь подтвердил готовность снизить базовую процентную ставку позднее в этом месяце, чтобы поддержать экономику в условиях ослабления глобального роста и неопределенности, связанной с торговыми спорами. Он повторил, что Федрезерв намерен "действовать должным образом для поддержки экономического подъема".

Евро по состоянию на 9:51 подрос на 0,04%- до $1,1275 против $1,1270 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к иене поднялась на 0,09% - до 121,73 иены по сравнению со 121,62 иены в пятницу. Курс доллара составляет 107,97 иены против 107,91 иены.

Австралийский доллар вырос на 0,2% и составил $0,70347 против $0,7020 в предыдущий рабочий день. Новозеландский доллар подскочил на 0,45% - до $0,6723 против $0,6693.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, растет на 0,02%. Столько же прибавляет индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют.