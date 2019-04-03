Фондовая Азия закрылась в зеленой зоне

По итогам торгов в среду фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли на информации о том, что Китай и США близки к заключению торгового соглашения.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов почти на 1%, более широкий индикатор Topix поднялся на 0,6%. Китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавили по 1,2%, причем гонконгский индикатор завершил в плюсе седьмую сессию подряд, что является самым длительным периодом непрерывного роста с января 2017 года.

Южнокорейский KOSPI также вырос на 1,2% по итогам торгов, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,7%.

В Японии подорожали акции Fast Retailing (+5,4%), владеющей брендом Uniqlo, Nintendo (+1,3%) и Rakuten (+0,9%). Бумаги фармкомпаний Daiichi Sankyo и Astellas Pharma снизились в цене соответственно на 2,2% и 1,7%.

Стоимость бумаг Tencent выросла на 3,3% по итогам торгов в Гонконге на информации о том, что китайские регуляторы одобрили серию зарубежных видеоигр впервые с февраля 2018 года. Это благоприятный сигнал для Tencent и других производителей видеоигр, ожидающих одобрения их разработок регуляторами, пишет Barron's.

Котировки акций южнокорейских производителей электроники LG Electronics и Samsung Electronics выросли соответственно на 0,8% и 1,9%.

В Австралии подорожали бумаги Rio Tinto (+1,9%) и BHP (+2,3%).

Сегодня китайская делегация во главе с вице-премьером Лю Хэ возобновит в Вашингтоне переговоры с США по торговому соглашению, которое, по данным мировых СМИ, находится на финальной стадии согласования.

Китайские и американские официальные лица разрешили в ходе предыдущих раундов большинство спорных вопросов, однако у них сохраняются разногласия в отношении механизмов реализации соглашения и контроля за его соблюдением, сообщает Financial Times. Кроме того, пока нет договоренности в отношении немедленной отмены уже введенных Вашингтоном в прошлом году пошлин на китайские товары.

"Сделка согласована на 90%, однако оставшиеся 10% - самые трудные", - заявил исполнительный вице-президент Торговой палаты США Майрон Бриллиант.

Если соглашение не будет заключено на этой неделе, переговоры могут быть продлены до июня, пишет газета.

"Сигналы приближения США и КНР к соглашению являются плюсом для акций, несмотря на то, что эти ожидания уже заложены в рынок", - отмечает аналитик Daiwa Securities Co. Казухиро Такахаси.

Статданные из Китая, опубликованные в среду, указали на рост деловой активности в сфере услуг страны. Индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый Caixin China и Markit, в марте вырос до максимальных за 14 месяцев 54,4 пункта с 51,1 пункта в феврале.