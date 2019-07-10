Японский зонд начал посадку на астероид Рюгу

Японский космический зонд "Хаябуса-2" приступил к посадке на астероид Рюгу, что представляет собой первую в мире миссию, направленную на сбор образцов на этом астероиде. Об этом сообщает NHK World.

“Космический зонд "Хаябуса-2" начал в среду спуск с высоты 20 тыс. метров над поверхностью астероида Рюгу”, - говорится в сообщении.

Зонд будет снижаться с более медленной скоростью, чем обычная пешая ходьба, с целью совершить посадку в районе искусственного кратера на астероиде приблизительно в 10 часов 5 минут утра по японскому времени в четверг.

В апреле с борта зонда был запущен металлический объект, который при помощи взрыва создал на поверхности астероида искусственный кратер.

Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) сообщило, что "Хаябуса-2" совершит попытку сбора образцов материи вокруг кратера, что будет представлять первую в мире попытку исследования внутренней материи астероида.