В Японии впервые успешно запустили частную суборбитальную ракету

В Японии успешно запустили суборбитальную ракету Momo-3, которая стала первой в стране космической ракетой, созданной частной компанией. Об этом сообщает The Japan Times.

«Японский аэрокосмический стартап в субботу успешно запустил небольшую ракету, что сделало ее первой достигшей космоса частной моделью (ракеты - ред.) страны», - говорится в сообщении.

Частная компания Interstellar Technologies Inc. запустила свою ракету Momo-3 со стартовой площадки на острове Хоккайдо. Ракета достигла высоты 110 км и спустя 10 минут упала в Тихий океан.

«Это был полный успех. Мы будем работать над достижением стабильных запусков и массового производства (ракет)», - сказал основатель компании Такафуми Хори.

Как отмечает издание, это была третья попытка: два предыдущих испытания в 2017 и 2018 году закончились авариями.

Ракета Momo-3 предназначена для суборбитальных исследовательских полетов. Она имеет длину 9,9 м и диаметр 50 см, способна поднять 20-килограммовую полезную нагрузку на высоту более 120 км.