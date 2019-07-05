Британский суд решил заморозить $145 млн дивидендов Nord Stream - Нафтогаз

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал российский Газпром в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований суда. Об этом сообщила госкомпания Нафтогаз.

В сообщении говорится, что решение принято в рамках рассмотрения иска Нафтогаза к Газпрому.

“Соответствующее решение суд принял 11 июня 2019 года, учтя продление сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража в Швеции и вероятные дополнительные проценты по долгу, которые Газпрому придется заплатить Нафтогазу”, - говорится в сообщении Нафтогаза.

Нафтогаз и Газпром продолжают спорить по вопросам закупки Украиной российского газа и транзитом российского раза по украинским газопроводам.

В частности, по результатам двух арбитражных производств по делу о транзите в Стокгольме Газпром должен выплатить $2,56 миллиарда Киеву, с чем российский концерн не согласен. Нафтогаз пытается через суды добиться получения этой суммы и запустил процедуру взыскания активов Газпрома в Великобритании, Швейцарии и Нидерландах.

“Кроме того, Английский коммерческий суд обязал Газпром при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие Нафтогаза или согласие суда для получения таких средств”, - говорится в сообщении Нафтогаза.