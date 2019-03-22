Суд Англии приостановил производство по делу Газпрома и Нафтогаза

Высокий суд Англии и Уэльса 15 марта приостановил производство по делу российского Газпрома и украинского Нафтогаза, которое привело к заморозке активов газового концерна в Великобритании в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Судебный процесс в Великобритании приостановлен до окончания производства в апелляционной инстанции суда округа Свеа в Швеции, сообщил Газпром в четверг.

Нафтогаз сообщил, что суд потребовал от Газпрома не скрывать и не выводить активы из юрисдикций Англии и Нидерландов.

“Газпром обязан в течение 28 дней с момента удовлетворения ходатайства предоставить денежное обеспечение на счет суда или эскроу счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда”, - говорится в сообщении Нафтогаза.

Невыполнение грозит Газпрому штрафами или привлечением к уголовной ответственности должностных лиц, говорится в сообщении украинской компании.

По результатам двух арбитражных производств по делу о транзите в Стокгольме Газпром должен выплатить $2,56 миллиарда Киеву, с чем российский концерн был не согласен.

Нафтогаз запустил процедуру взыскания активов Газпрома в Великобритании, Швейцарии и Нидерландах.

В июне лондонский суд постановил заморозить активы Газпрома в Великобритании.