Иранские запасы обогащенного урана еще не достигли лимита

Запасы обогащенного урана в Иране ещё не достигли предельного максимума, разрешенного ядерной сделкой, но, согласно последним данным Международного агентства по атомной энергии, этот уровень может быть достигнут в выходные, сказали дипломаты.

В результате Иран вряд ли реализует угрозу о нарушении одного из ключевых пунктов сделки в четверг, что могло бы привести к разрыву пакта.

“Они пока не достигли лимита... Скорее всего, если они это сделают, то это произойдет в выходные”, - сказал один из дипломатов, пожелавший остаться неназванным.

МАГАТЭ в среду подтвердила, что иранские запасы низкообогащенного урана составляют около 200 килограммов, чуть ниже лимита в 202,8 килограмма, сообщили три дипломата, отслеживающие работу агентства.

По словам двух дипломатов, Тегеран производит около 1 килограмма в сутки - это значит, что лимит может быть превышен вскоре после встречи с другими сторонами, подписавшими в 2015 году ядерную сделку. Переговоры пройдут в пятницу в Вене и призваны спасти соглашение.

МАГАТЭ не было немедленно доступно для комментариев.

Представитель Организации по атомной энергии Ирана 17 июня сообщил, что Тегеран через 10 дней превысит согласованные на международном уровне ограничения на допустимый размер запасов низкообогащенного урана.

Ранее Иран сообщил, что частично приостановит выполнение условий ядерной сделки в знак протеста против решения США выйти из соглашения и вновь ввести санкции в прошлом году.