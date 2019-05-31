МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке

Иран продолжил соблюдать ключевые ограничения, установленные ядерной сделкой с ведущими державами, свидетельствует квартальный отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Согласно докладу МАГАТЭ, который в пятницу был отправлен странам-членам организации, Иран не выходил за рамки ограничений, в том числе касающихся уровня обогащения урана и запасов обогащенного урана.

В начале мая Тегеран пригрозил частичной приостановкой выполнения условий сделки, если мировые державы не обеспечат Ирану защиту от санкций США.