Последнее обновление: 31.05.2019 17:46

МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке

Категории: МАГАТЭ Иран

Иран продолжил соблюдать ключевые ограничения, установленные ядерной сделкой с ведущими державами, свидетельствует квартальный отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Согласно докладу МАГАТЭ, который в пятницу был отправлен странам-членам организации, Иран не выходил за рамки ограничений, в том числе касающихся уровня обогащения урана и запасов обогащенного урана.

В начале мая Тегеран пригрозил частичной приостановкой выполнения условий сделки, если мировые державы не обеспечат Ирану защиту от санкций США.

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