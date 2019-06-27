Последнее обновление: 27.06.2019 11:20

НАТО рассматривает варианты сдерживания новой российской ракетной угрозы

Категории: НАТО Россия

Министры обороны стран НАТО в среду рассмотрели вопрос о том, как удержать Россию от потенциального быстрого ракетного удара по Европе в случае разрыва через месяц Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

США намерены выйти из заключенного в 1987 году договора 2 августа, ссылаясь на разработку Россией ракеты, нарушающей соглашение.

Москва говорит, что действует в полном соответствии с ДРСМД, в рамках которого две крупнейшие ядерные державы мира ликвидировали арсеналы ракет средней и меньшей дальности.

“Министры договорились, что НАТО отреагирует, если Россия не вернется к соблюдению”, - сказал журналистам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг после встречи в Брюсселе.

“Они должны будут нести всю полноту ответственности за прекращение действия договора”, - добавил он, при этом сказав, что НАТО не будет размещать в Европе ракеты средней дальности наземного базирования, способные нести ядерный заряд, как это было в 1980-х годах.

По данным американской и британской разведки, Россия провела испытания крылатой ракеты SSC-8 (9М729), которая нарушает предусмотренный договором запрет на ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5.500 километров, говорят дипломаты НАТО.

НАТО сообщило, что эти ракеты трудно обнаружить и что они имеют меньшее время оповещения, чем ракеты дальнего радиуса действия, что повышает вероятность применения ядерного оружия в условиях конфликта.

По словам Столтенберга, министры обороны обсудили ряд вариантов, включая дополнительные учения, использование традиционного оружия и усиление наблюдения и разведки, а также противовоздушной обороны.

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