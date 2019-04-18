Последнее обновление: 18.04.2019 11:57

Морская группа НАТО во главе с эсминцем США вошла в Балтийское море

В Балтийское море вошла военно-морская группа НАТО, сообщил российский Национальный центр управления обороной.

Речь идет о четырех кораблях — эсминце ВМС США "Грейвли", который возглавляет группу, а также фрегатах ВМС Польши "К.Пуласки", ВМС Турции "Гекова" и ВМС Испании "Хуан де Бурбон".

Россия следит за их действиями. Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации выполняется комплекс тренировочных мероприятий.

Кроме того, организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" и самолетов морской авиации.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование