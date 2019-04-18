Морская группа НАТО во главе с эсминцем США вошла в Балтийское море

В Балтийское море вошла военно-морская группа НАТО, сообщил российский Национальный центр управления обороной.

Речь идет о четырех кораблях — эсминце ВМС США "Грейвли", который возглавляет группу, а также фрегатах ВМС Польши "К.Пуласки", ВМС Турции "Гекова" и ВМС Испании "Хуан де Бурбон".

Россия следит за их действиями. Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации выполняется комплекс тренировочных мероприятий.

Кроме того, организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" и самолетов морской авиации.