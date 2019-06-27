В Беларуси ужесточают условия призыва в армию

Депутаты нижней палаты парламента Беларуси, Палаты представителей, 26 июня в первом чтении проголосовали за принятие закона "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства". Второе (окончательное) чтение запланировано на 28 июня.

За два дня до этого более 10 тысяч граждан подписали петицию против принятия данного закона.

После того, как оппозиционный депутат Палаты представителей Анна Канопацкая опубликовала в своем телеграм-канале проект изменений правил призыва в Вооруженные силы (ВС), соцсети и интернет-форумы Беларуси захлестнула волна обсуждения способов "закосить от армии". "Скажите, пожалуйста, если повестка на 15 августа, то покинуть страну, условно говоря, 13-14 августа не будет проблематично?", - интересуется в телеграм-чате пользователь Юрий.

В интервью DW Канопацкая объяснила, что ее вынудило привлечь внимание к этому документу: "Взяв в руки этот законопроект, я в каждой строчке увидела несоответствие конституции, законам "Об образовании", "О государственной службе", ущемление прав граждан. Даже гендерный вопрос вот в этой повестке стоит очень остро".

Представляя законопроект в парламенте, министр обороны Андрей Равков сообщил, что поправки коснуться 4 тысяч человек на каждый призыв: "В сухом остатке - призывники, которые скрываются за границей". По словам министра, численность же Вооруженных сил Беларуси - 65 231 человек, из которых 15 000 - гражданский персонал и 50 000 военнослужащих.

Согласно документу, отсрочка от призыва в армию для продолжения образования предоставляется гражданам один раз и предусмотрена только для получения среднего, профессионально-технического, среднего специального или высшего образования I ступени. Это значит, что для обучения в магистратуре бакалавру сначала нужно будет отслужить в армии.

Те же, кому исполнилось 18 лет во время обучения в колледже, не смогут сразу же поступать в университет - они как бы уже воспользовались отсрочкой от армии. Министр обороны отметил, что для особо талантливых молодых людей может быть сделано исключение: "Освобождение от службы точечно никто не отменял". Отвечая на вопрос DW, министр обороны сказал, что в таком случае решение об отсрочке будет приниматься на уровне президента.

Член постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Игорь Мартынов, в прошлом военком, заявил журналистам, что если гражданин захотел продолжить образование, уже не имея отсрочки от службы в армии, то он поступает, сдает успешно экзамены, зачисляется, 1 сентября приходит на учебу, но его призывают в Вооруженные силы.

"На время службы он берет академический отпуск. Отслужил - возвращается и дальше продолжает свою учебу", - пояснил Мартынов. И добавил, что не имеет информации о переданной в парламент петиции против принятия данного законопроекта.

Стоит сказать, что этот законопроект также предусматривает запрет на прием на госслужбу тех лиц, которые без законных оснований уклонились от срочной службы. Кроме того, военкоматы смогут ограничивать право на выезд из страны, если гражданин был "надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве или не исполняет обязанности по воинскому учету".

То есть речь идет не только об уклонистах от службы в ВС, но и о тех лицах, кто своевременно не уведомил военкомат о смене места жительства или работы. Как следует из справки Минобороны Беларуси, в 2018 году около 80 процента отсрочек от призыва были предоставлены именно для продолжения образования. 8,6 процента военнообязанных в 2018 году не явились по призыву, из них 70 процентов находятся за границей.

В Беларуси до сих пор сохраняется всеобщая воинская обязанность. Согласно законодательству, граждане страны в возрасте от 18 до 27 лет должны пройти службу в армии, срок которой для различных категорий призывников составляет от 6 до 18 месяцев.