Семь стран Евросоюза призвали ЕК заключить торговый пакт ЕС-Меркосур

идеры семи стран Евросоюза, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, премьер-министров Нидерландов и Испании Марка Рютте и Педро Санчеса, призвали главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера заключить соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и странами-участницами Южноамериканского общего рынка (Меркосур).

"Мы просим вас представить Меркосур сбалансированное и разумное предложение, которое проложит путь к заключению соглашения", - говорится в письменном обращении к Юнкеру, которое цитирует в среду европейское издание газеты Politico. По мнению лидеров семи государств ЕС, "мы должны признать, что Меркосур добился значительного прогресса и, похоже, полон решимости продолжить либерализацию ряда секторов, которые имеют для нас большое значение".

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем ранее заявила, что заключение торгового пакта ЕС-Меркосур возможно в этом году - до истечения мандата Еврокомиссии действующего состава 31 октября. По словам Мальмстрем, у сторон сохраняются разногласия относительно торговли продукцией сельского хозяйства.

В случае подписания договор ЕС-Меркосур станет самым крупным торговым соглашением в мире, охватывающим более 700 миллионов человек.

Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.