ЕС договорился о торговом соглашении с Южной Америкой

Европейский Союз завершил переговоры с южноамериканским блоком Меркосур, включающим Бразилию, Аргентину, Уругвай, Парагвай, о заключении масштабного торгового соглашения. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Договор ЕС-Меркосур предусматривает создание одной из самых больших зон свободной торговли в мире, которая будет охватывать почти 25% мирового ВВП. Его цель – снизить пошлины и торговые барьеры, облегчив экспорт товаров для обеих сторон.

Еврокомиссия сообщила, что соглашение позволит европейским компаниям ежегодно экономить на пошлинах около 4 млрд евро и откроет новые возможности, в том числе для усиления и диверсификации цепей поставок.

После завершения юридического согласования текст переведут на все официальные языки ЕС и передадут на утверждение Совету Евросоюза и Европейскому парламенту, но с этим может возникнуть проблема. Отдельные страны Евросоюза, в первую очередь Франция и Польша, выступают категорически против соглашения.

Участники Меркосур производят продукцию по менее суровым стандартам, чем в ЕС, поэтому европейские производители опасаются, что не смогут конкурировать по цене. Соглашение предусматривает беспошлинный импорт крупных объемов мяса птицы, говядины, кукурузы, сахара и биотоплива. Производители мяса особенно озабочены, поскольку им придется конкурировать с такими гигантами, как бразильская компания JBS, чей годовой доход превышает $110 млрд.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что опасения европейских производителей бесполезны.

"Мы прислушались к обеспокоенности наших фермеров и учли их. Соглашение включает надежные механизмы защиты их благосостояния. ЕС-Меркосур – это крупнейшее соглашение за всю историю в сфере защиты продуктов питания и напитков ЕС. Более 350 европейских продуктов теперь защищены географическими указаниями. Кроме того, наши европейские стандарты здравоохранения и безопасности пищевых продуктов остаются нетронутыми. Экспортеры из Меркосур должны строго соблюдать эти стандарты, чтобы получить доступ к рынку ЕС", - сказала она.