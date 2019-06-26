Последнее обновление: 26.06.2019 10:46

Ареопаг Греции допустил к досрочным выборам 20 партий и блоков

Ареопаг - Верховный суд Греции по уголовным и гражданским делам допустил к досрочным парламентским выборам 20 из подавших заявки политических партий и блоков, четыре блока к выборам не допущены, сообщает издание "Нафтемпорики".

Это вдвое меньше, чем на выборах в Европарламент 26 мая - в них участвовали 40 партий и блоков. Поражение на евровыборах правящей партии СИРИЗА стало причиной объявления досрочных парламентских выборах. СИРИЗА уступила крупнейшей оппозиционной партии - правой "Новой демократии" более 9 процентных пунктов.

В избирательные бюллетени включены шесть из восьми парламентских партий, две решили не участвовать в выборах.

Шесть небольших партий не будут выдвигать кандидатов в общенациональный список - их кандидаты будут только в региональных бюллетенях.

К выборам не допущены четыре подававших заявки политические объединения - "Движение бедных Греции", "Необходимое решение", "Аграрная партия Греция - АКЕ", "Объединение независимых кандидатов за референдум по инициативе граждан".

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