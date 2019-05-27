Последнее обновление: 27.05.2019 10:45

Премьер Греции хочет досрочных парламентских выборов

Премьер Греции Алексис Ципрас выступил за проведение досрочных парламентских выборов. Об этом он заявил после поражения его партии СИРИЗА на выборах в Европейский парламент.

Согласно данным экзит-полов, первое место заняла оппозиционная партия "Новая демократия", набрав 33,3% голосов. Партия Ципраса СИРИЗА оказалась на втором месте, получив 23,9%. Всегреческое социалистическое движение ПАСОК получило около 7,7% голосов, у Коммунистической партии Греции - 5,5%. Ультраправая партия "Золотая заря" потеряла часть голосов и набрала 4,5%. Грецию в Европарламенте представляет 21 депутат.

По данным греческих СМИ, выборы могут состояться уже 30 июня. Ципрас пояснил, что сначала дождется проведения муниципальных выборов в Греции 2 июня и после этого попросит президента страны о назначении даты досрочных парламентских выборов.

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