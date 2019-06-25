Последнее обновление: 25.06.2019 13:37

Президент Эстонии назвала позорным принятие резолюции ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала ПАСЕ за принятие резолюции, которая открывает путь к возвращению делегации из России. Об этом она написала в Twitter.

"Решение ПАСЕ, принятое прошлой ночью, является маневрированием для возвращения России за стол благодаря процедурным шагам, и оно является позорным для ПАСЕ. Ни одна из причин, по которым Россия была лишена права голоса, не исчезла", - заявила Кальюлайд.

В ночь на вторник, 25 июня, ПАСЕ приняла резолюцию, которая может вернуть Россию в Ассамблею.

Речь идет о внесении изменения в регламент ПАСЕ, что может усложнить или заблокировать наложение санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возвращение в Ассамблею без выполнения международных обязательств. Резолюция также предусматривает введение для российской делегации исключительной процедуры, которая позволяет появиться на летней сессии.

По инициативе украинской стороны обжалованы полномочия российской делегации.

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