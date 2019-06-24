Турецкая лира выросла более чем на 1% после победы оппозиции на выборах мэра Стамбула

Турецкая лира подорожала более чем на 1% в понедельник после того, как оппозиция нанесла тяжелый удар по позициям президента Тайипа Эрдогана, одержав победу на повторных выборах мэра Стамбула в воскресенье.

Турецкие активы снижались с марта на фоне неопределенности вокруг того, как голосование может повлиять на экономическую политику Эрдогана, и опасений по поводу натянутых отношений между Анкарой и Вашингтоном в связи с покупкой Турцией российских систем С-400.

Источник в банковской сфере, пожелавший остаться неназванным, сказал, что результаты выборов свели на нет политическую неопределенность и рынок теперь надеется, что правительство переключит внимание на экономические реформы, в которых нуждается Турция.

“Этот оптимизм может быть ограниченным или временным, поскольку вопрос С-400 и возможные санкции со стороны США по-прежнему являются наиболее важным элементом риска”, - сказал источник.

Лира выросла до отметки 5,72 к доллару после обнародования результатов голосования. К 10:47 МСК валюта торговалась на отметке 5,73.

Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу получил 54,21% голосов по данным государственного информационного агентства Anadolu, одержав гораздо более убедительную победу, чем три месяца назад.

Эрдоган и президент США Дональд Трамп должны встретиться на саммите G20 в японской Осаке 29-30 июня, в том числе чтобы обсудить покупку Турцией С-400 и угрозу санкций со стороны Вашингтона. Инвесторы надеются, что лидеры найдут решение, несмотря на неоднократные заявления Анкары о том, что она не откажется от закупки российских систем.