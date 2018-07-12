Турецкая лира достигла рекордного минимума после комментариев Эрдогана о ставках

Турецкая лира в четверг опустилась до рекордного минимума в 4,9767 к доллару в связи с опасениями инвесторов об экономической и монетарной политике в стране после того, как лидер Турции Тайип Эрдоган положил начало новой президентской форме правления.

Лира с начала 2018 года потеряла около 22 процентов своей стоимости к доллару на фоне тревог инвесторов о влиянии Эрдогана на монетарную политику и призывов турецкого лидера понизить процентные ставки.

“У нас есть много инструментов. Я верю, что мы в предстоящий период времени будем наблюдать снижение процентных ставок”, - приводит газета Hurriyet комментарии Эрдогана, сделанные им после первого зарубежного визита с момента инаугурации, прошедшей в понедельник.

“Я уверен, что в случае необходимости бремя ответственности возьмут на себя не только наши госбанки, но и частные банки”.

Следующее заседание комитета по монетарной политике центробанка Турции, который с апреля поднял ставки на 500 базисных пунктов, пройдет 24 июля.

Лира к 10.33 торговалась на уровне 4,8370 к доллару после снижения до отметки 4,9767.

Эрдоган перед июньскими выборами называл высокие процентные ставки “матерью и отцом всего зла” и неоднократно говорил о своем стремлении понизить стоимость заимствований для поддержки экономического роста.

Инвесторы считают, что в поддерживаемой кредитами экономике Турции уже наблюдается перегрев, и призывают к решительному повышению процентных ставок для борьбы с двузначной инфляцией.

Основной индекс акций Турции сбавляет в четверг 1,1 процента после снижения на 5 процентов на предыдущей сессии, банковские акции восстановили часть потерь, поднявшись на 0,22 процента после падения более чем на 9 процентов в среду.