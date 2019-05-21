Турецкая лира слабеет после возобновления аукциона репо

Турецкая лира ослабла во вторник после того, как центробанк понизил процентную ставку по валютным свопам и провёл аукцион репо впервые за две недели, тем самым аннулируя ранние шаги по ужесточению политики для поддержки валюты.

Ранее во вторник лира опустилась до 6,0860 по отношению к доллару США после действий центробанка, в последствии чуть поднявшись до 6,0585 к 14.57 МСК.

Объем аукциона составил 17 миллиардов лир ($2,8 миллиардов). Это понизило процентную ставку по валютным свопам до 24% с 25,5%.

Такие шаги были предприняты после того, как инвесторы оценили предписание ЦБ Турции закрывать сделки с иностранной валютой на сумму более $100.000 на следующий день, а не в день заключения сделок. По мнению банкиров, это может вызвать опасения по поводу контроля за движением капитала.

В последнее время власти Турции предпринимали неординарные меры по защите лиры, включая продажу государственными банками долларов США. Анкара также ввела налог в размере 0,1% на продажи иностранной валюты, чтобы противодействовать конвертации сбережений в иностранную валюту среди населения страны.

Основной индекс акций стамбульской биржи упал на 1,83%.