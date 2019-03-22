Лира снизилась на 1,5% на фоне критики Эрдогана в адрес Трампа

Турецкая лира подешевела более чем на 1,5 процента к доллару в пятницу, после того как турецкий лидер Тайип Эрдоган сказал, что намерение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами подвело регион к новому кризису.

Лира, которая потеряла почти 30 процентов стоимости к доллару в прошлом году, отчасти из-за конфликта Анкары и Вашингтона, к 12.31 МСК снизилась на 1,53 процента до 5,5485 к доллару по сравнению с 5,4650 на момент закрытия торгов в четверг. Ранее в ходе торгов лира подешевела до 5,5768, минимума с начала января.

В ходе пятничного выступления на встрече Организации исламского сотрудничества Эрдоган сказал, что заявление Трампа о Голанских высотах грозит новым кризисом, добавив, что “мы не можем допустить легитимизации (израильской) оккупации”.

Основной индекс фондовой биржи Стамбула BIST 100 снизился на 2 процента.