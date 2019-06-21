Последнее обновление: 21.06.2019 14:22

Ряд авиакомпаний прекращает полеты над Ормузским проливом

Сразу несколько международных авиакомпаний, в том числе немецкая Lufthansa, нидерландская KLM и British Airways, сообщили в пятницу, 21 июня, что их лайнеры в ближайшее время не будут летать над Ормузским проливом и Персидским заливом из-за инцидента со сбитым американским дроном, указывает информагентство AP.

Как сказано на сайте нидерландского авиаперевозчика KLM, речь идет о "мере предосторожности", причина которой - "инцидент с дроном".

В свою очередь представитель авиакомпании Lufthansa, сообщил, что соответствующие изменения в маршрутах вступили в силу уже в четверг, 20 июня. При этом запрет не распространяется на всю территорию Ирана и авиакомпания продолжит совершать рейсы в столицу страны Тегеран, уточнил он.

Ранее о запрете полетов зарегистрированных в США самолетов над Персидским заливом и Оманским заливом объявило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), связав это решение с ростом политической напряженности в регионе.

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