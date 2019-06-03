IATA существенно ухудшила годовой прогноз прибыли мировых авиакомпаний

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) снизила прогноз чистой прибыли мировых авиакомпаний в 2019 году с $35,5 млрд до $28 млрд, то есть на 21%, сообщила организация.

Предыдущий прогноз был сделан в декабре 2018 года, он немного превышал ожидания по прибыли на 2018 год ($32,3 млрд). Как полагали эксперты, прибыль покажут авиакомпании всех регионов мира, за исключением Африки.

Причинами ухудшения прогноза IATA называет рост цен на топливо и существенное ослабление мировой торговли. "Ослабление глобальной торговли, вероятно, продолжится по мере усиления американо-китайской торговой войны. Это в первую очередь сказывается на грузовых перевозках, однако по мере роста напряженности может также сказаться и на пассажирских. Авиакомпании по-прежнему будут получать прибыль в этом году, но легких денег не будет", - заявил гендиректор IATA Александр де Жуниак, процитированный в сообщении.

Общие расходы авиакомпаний, как ожидается, вырастут на 7,4% (до $822 млрд), опережая темп роста доходов, которые увеличатся на 6,5% (до $865 млрд)

Прогноз перевозок пассажиров при этом не изменился по сравнению с декабрьским - 4,6 млрд человек (против 4,4 млрд в 2018 году).

IATA объединяет 290 авиакомпаний, которые выполняют более 80% всех общемировых воздушных перевозок.