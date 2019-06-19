Число беженцев в мире за прошлый год составило более 70 млн человек

Число беженцев в мире за прошлый год составило более 70 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада о глобальных тенденциях Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ).

«По подсчетам, более 70 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома в прошлом году», - говорится в сообщении.

ООН приводит число беженцев в 70,8 млн человек. Это новый рекорд числа беженцев и лиц, ищущих убежища. Для сравнения, в конце 2017 года 68,5 миллиона человек по всему миру были вынужденно перемещены в результате насилия или преследования.

В целом за последние 20 лет число перемещенных лиц в мире удвоилось и в настоящее время превышает население Таиланда.

В УВКБ ООН объясняют это увеличение отчасти растущим потоком беженцев из Эфиопии, вызванным межэтническим конфликтом, а также из Венесуэлы — на фоне экономического коллапса, который привел к нехватке основных продуктов питания и лекарств в стране.