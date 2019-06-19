Последнее обновление: 19.06.2019 11:08

Число беженцев в мире за прошлый год составило более 70 млн человек

Число беженцев в мире за прошлый год составило более 70 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада о глобальных тенденциях Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ).

«По подсчетам, более 70 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома в прошлом году», - говорится в сообщении.

ООН приводит число беженцев в 70,8 млн человек. Это новый рекорд числа беженцев и лиц, ищущих убежища. Для сравнения, в конце 2017 года 68,5 миллиона человек по всему миру были вынужденно перемещены в результате насилия или преследования.

В целом за последние 20 лет число перемещенных лиц в мире удвоилось и в настоящее время превышает население Таиланда.

В УВКБ ООН объясняют это увеличение отчасти растущим потоком беженцев из Эфиопии, вызванным межэтническим конфликтом, а также из Венесуэлы — на фоне экономического коллапса, который привел к нехватке основных продуктов питания и лекарств в стране.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование