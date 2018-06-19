Последнее обновление: 19.06.2018 14:22

ООН сообщила о рекордном числе беженцев в 2017 году

По данным ООН, глобальные показатели беженцев в пятый раз подряд возросли до рекордного уровня. В 2017 году во всем мире насчитывалось 68,5 миллиона беженцев, около половины из них - несовершеннолетние, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Таким образом, число беженцев во всем мире за год увеличилось на 3,1 миллиона. При этом большая часть беженцев - 40 миллионов - являлись внутренне перемещенными лицами, то есть остались в своих странах.

Больше всего среди беженцев граждан Сирии, Афганистана, Южного Судана, Мьянмы и Сомали. 85 процентов всех беженцев в мире проживают в странах с низким или средним уровнем доходов на душу населения, в частности, в Ливане, Пакистане и Уганде, указывается далее в сообщении.

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