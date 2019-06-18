ЕС заявил о готовности применить необходимые меры из-за событий в Венесуэле

ЕС обеспокоен ухудшением политической ситуации в Венесуэле, готов использовать "все необходимые меры" для реагирования на события в этой стране, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

В начале мая Могерини не исключала, что ЕС может усилить санкции в отношении отдельных представителей Венесуэлы, если ситуация будет развиваться негативно.

В сообщении, распространенном от имени ЕС, подтверждается призыв к "политическому выходу из кризиса путем проведения свободных и заслуживающих доверия президентских выборов".

"ЕС подчеркивает необходимость усиления координации между всеми международными субъектами в поддержку работы по достижению согласованных результатов, ведущих к свободным и справедливым выборам", - заявила Могерини, добавив, что "ЕС будет продолжать следить за ситуацией и готов использовать все должные меры для реагирования на события на месте".

Она подчеркнула серьезную озабоченность ЕС ухудшением политической и гуманитарной ситуации в Венесуэле.

"Продолжающиеся действия в отношения членов Национального собрания, включая необоснованные аресты и снятие с них депутатской неприкосновенности, препятствуют его конституционной работе", - говорится в сообщении, распространенном от имени ЕС.

Могерини также призвала "все заинтересованные стороны Венесуэлы добросовестно участвовать" в переговорном процессе в Норвегии и "проложить путь к его успеху с помощью конкретных мер укрепления доверия, таких, как освобождение заключенных".

"ЕС готов поддержать реализацию результатов этого процесса, если этого потребуют стороны", - говорится в заявлении.