Могерини рассказала о работе над созданием контактной группы по Венесуэле

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини ожидает, что международная контактная группа, призванная содействовать политическому процессу в Венесуэле, сможет начать работу в ближайшие недели.

"Я информировала министров о том, что мы смогли сделать для создания международной контактной группы, которая может начать работу в ближайшие недели", - сказала она журналистам в Брюсселе, где проходит встреча глав МИД 28 стран-членов ЕС.

По словам Могерини, она находится в контакте с различными региональными и международными партнерами по данному вопросу, решение о создании контактной группы еще не принято.

Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, на прошлой неделе приняла обращение к странам мира с просьбой о заморозке активов страны за рубежом. По словам главы парламентской комиссии по внешней политике Франсиско Сукре, сейчас в стране нет законно избранного президента (переизбрание Николаса Мадуро парламент не признает — ред.), и в условиях узурпации власти Мадуро парламент берет на себя исполнение обязанностей контроля над правительством.

В связи с этим парламент обратился к международному сообществу (всего 46 стран — ред.) с просьбой запретить любое использование ликвидных средств на счетах Венесуэлы за рубежом, чтобы "защитить государственное достояние в связи с узурпацией исполнительной власти со стороны гражданина Николаса Мадуро Мороса". В числе стран, посольствам которых будет направлено данное решение, — Россия, КНР, Турция, ОАЭ, США, Канада, государства Латинской Америки и ЕС.

Парламент одобрил также постановление об амнистии для военнослужащих и гражданских лиц, которые будут способствовать восстановлению демократического режима в Венесуэле, сообщило оппозиционное объединение "Круглый стол демократического единства". Чуть ранее ассамблея объявила Мадуро узурпатором власти в стране. Данное решение поддержал генсек Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро.