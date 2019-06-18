ЕЦБ пойдет на новые меры стимулирования, если инфляция не ускорится - Драги

Европейскому центробанку понадобится снова смягчить политику, возможно посредством новых снижений ставок или скупки активов, если инфляция не начнет вновь двигаться к целевому уровню регулятора, сказал во вторник глава ЕЦБ Марио Драги.

“При отсутствии улучшения, например при угрозе устойчивому возврату инфляции к нашему ориентиру, понадобятся дополнительные меры стимулирования”, - сказал Драги, выступая на ежегодной конференции ЕЦБ в португальской Синтре.

Драги добавил, что сохраняется “значительный резерв” для новой скупки активов и что “у нас в арсенале остаются дальнейшие снижения ставок и смягчающие меры для сдерживания каких-либо побочных эффектов”.