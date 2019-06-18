Последнее обновление: 18.06.2019 13:04

ЕЦБ пойдет на новые меры стимулирования, если инфляция не ускорится - Драги

Европейскому центробанку понадобится снова смягчить политику, возможно посредством новых снижений ставок или скупки активов, если инфляция не начнет вновь двигаться к целевому уровню регулятора, сказал во вторник глава ЕЦБ Марио Драги.

“При отсутствии улучшения, например при угрозе устойчивому возврату инфляции к нашему ориентиру, понадобятся дополнительные меры стимулирования”, - сказал Драги, выступая на ежегодной конференции ЕЦБ в португальской Синтре.

Драги добавил, что сохраняется “значительный резерв” для новой скупки активов и что “у нас в арсенале остаются дальнейшие снижения ставок и смягчающие меры для сдерживания каких-либо побочных эффектов”.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование