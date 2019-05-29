Последнее обновление: 29.05.2019 17:20

ЕЦБ обеспокоен высокими долгами, слабыми банками и пузырем на рынке недвижимости

Экономика еврозоны столкнулась с трудностями в текущем году, и риски для финансовой стабильности растут, сообщил в среду Европейский центральный банк (ЕЦБ), приведя длинный перечень факторов уязвимости, начиная от пузырей на рынке недвижимости и заканчивая высоким уровнем госдолга и Brexit.

Рост экономики еврозоны за последний год резко замедлился, а глобальная торговая война может еще сильнее сказаться на деловых настроениях, повысив риск тяжелой волатильности рынка.

“Вызовы для финансовой стабильности усиливаются на фоне понижательных рисков для экономического прогноза”, - говорится в полугодовом отчете ЕЦБ о стабильности.

В подтверждение опасений ЕЦБ, Евросоюз на следующей неделе, как ожидается, запустит дисциплинарную процедуру в отношении Италии за нарушение фискальных правил блока. Госдолг Италии является одним из крупнейших в мире.

“Недостаточная фискальная дисциплина, задержка бюджетных и структурных реформ или отмена прошлых реформ могут усилить давление на более уязвимые государства”, - сообщил ЕЦБ, не называя Италию напрямую, но намекая на повышение итальянских премий за риск.

Отмечая другой фактор риска, ЕЦБ сообщил, что в ближайшие два-три года рентабельность капитала банков, скорее всего, составит около 6%, при этом значительная доля кредиторов не сможет получить ожидаемую доходность в 8-10%, требуемую инвесторами.

Слабая прибыль банков вызывает особое беспокойство, поскольку кредиторы выступают в роли пути передачи мер стимулирования ЕЦБ, так как корпорации сильнее зависят от банковского финансирования, чем от фондовых рынков.

ЕЦБ также предупредил, что на рынках недвижимости наблюдаются признаки легкого завышения цен, что вызывает беспокойство, поскольку посткризисное снижение долгового бремени домашних хозяйств, похоже, значительно замедлилось.

Хотя еврозона относительно хорошо подготовлена к Brexit, выход Великобритании из ЕС без сделки ослабит экономический рост и, скорее всего, приведет к резким колебаниям на рынке, поскольку инвесторы не полностью подготовились к подобному сценарию развития событий, добавил ЕЦБ.

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