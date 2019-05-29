Последнее обновление: 29.05.2019 17:20

Время пересмотреть основы политики ЕЦБ, целевой показатель инфляции - Рен

Европейский центральный банк должен пересмотреть стратегию денежно-кредитной политики и ослабить определение ценовой стабильности, сказал член совета управляющих ЕЦБ и Глава Банка Финляндии Олли Рен на мероприятии Reuters Breakingviews в среду.

Стабильно низкая инфляция в развитых странах вызвала дебаты о политике центрального банка и эффективности в достижении целевых показателей инфляции.

Рен сказал, что он бы не изменил мандат ЕЦБ “как таковой”, но пересмотрел бы определение стабильности цен.

“Я считаю, что 2% - это не потолок, и инфляция может отклоняться в обоих направлениях”, - сказал Рен.

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