ЕЦБ ухудшил прогнозы, не ждет повышения ставок до 2020 года

Европейский центральный банк в четверг скорректировал план ужесточения денежно-кредитной политики, отодвинув срок первого после кризиса повышения ставок как минимум на 2020 год и объявив о новом раунде дешевых многолетних кредитов для банков.

ЕЦБ, который изначально прогнозировал, что ставки останутся на рекордно низких уровнях до конца лета текущего года, сообщил, что теперь планирует сохранить их неизменными “как минимум до конца 2019 года”.

“Мы переживаем период продолжительной слабости и повсеместной неопределенности”, - сказал глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции, объявив об ухудшении целевых показателей роста и инфляции.

Отметив, что ЕЦБ не скорректировал оценку, согласно которой риски склоняются к понижательным, даже несмотря на изменения монетарной политики, Драги сослался на внешние факторы, такие как протекционизм, неопределенность в отношении выхода Великобритании из Европейского союза и уязвимость развивающихся рынков.

ЕЦБ теперь ожидает, что рост экономики еврозоны составит лишь 1,1 процента в текущем году по сравнению с декабрьским прогнозом на уровне 1,7 процента.

“Наши прогнозы учитывают уже введенные протекционистские меры, однако в них не заложена оценка будущих мер и то, как на самом деле завершатся текущие обсуждения”, - сказал Драги.

Регулятор также сообщил о начале третьего раунда целевых операций долгосрочного рефинансирования (TLTRO), который продлится с сентября 2019 года по март 2021 года.