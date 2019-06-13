Борис Джонсон победил в первом раунде выборов лидера консерваторов

Депутат палаты общин от Консервативной партии (тори) Борис Джонсон лидирует по итогам первого раунда голосования за нового главу партии. Он получил 114 голосов — более трети от общего числа членов тори в палате общин (313).

Второе место занял министр иностранных дел Джереми Хант (43 голоса), третье — министр по делам экологии Майкл Гоув (37), четвертое — депутат Доминик Рааб (27), пятое — глава МВД Саджид Джавид (23). Шестым к финишу пришел министр здравоохранения Мэттью Хэнкок (20), а седьмую строчку занял министр по вопросам международного развития Рори Стюарт (19). Все они преодолели порог в 5% от общего числа депутатов-тори (или 17 голосов), что дает право участвовать во втором раунде выборов, который пройдет 18 июня.

Три кандидата, которые набрали менее 17 голосов, выбыли из гонки. Это Андреа Ледсом, Эстер Маквей и Марк Харпер.

Необходимость выборов нового лидера возникла после ухода 7 июня с этого поста бывшего лидера консерваторов Терезы Мэй. Такое решение она приняла после трех неудачных попыток утвердить в парламенте соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Когда Мэй выразила намерение вынести соглашение на голосование в четвертый раз, соратники лидера тори призвали ее уйти в отставку.

Избрание нового лидера консерваторов проходит в два этапа. В первом участвуют только депутаты партии: они голосуют в нескольких раундов, пока в итоге не будут выявлены два самых популярных кандидата. На втором этапе победителя из двух оставшихся претендентов выбирают около 160 тыс. рядовых членов партии.