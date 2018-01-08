Последнее обновление: 08.01.2018 17:47

Лидер британских консерваторов ушел в отставку

Председатель Консервативной партии Великобритании Патрик Маклохлин ушел в отставку, сделав заявление об этом после совещания у премьер-министра Терезы Мэй.

"Я принял такое решение… Благодарю премьер-министра за возможность работать", - сказал Маклохлин журналистам, выйдя из резиденции премьера.

Ранее СМИ сообщали, что новым лидером партии Мэй может назначить министра транспорта Криса Грэйлинга или министра по миграции Брендон Льюис.

В настоящее время в резиденции премьера на Даунинг-стрит проходит совещание, на котором глава британского правительства назовет обновленный состав кабинета министров. Отставки предсказывались для министра образования Джастина Грининга, для Маклохлина, для лидера палаты общин Андреи Лидсом, министра транспорта Криса Грэйлинга и министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка.

Пост главы аппарата британского правительства, фактического заместителя премьер-министра, остававшийся вакантным после отставки Дэмиана Грина, может занять министр здравоохранения Джереми Хант.

В понедельник в отставку также подал министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир, однако это связано не с изменениями в правительстве, а с проблемами со здоровьем министра.

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