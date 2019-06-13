Польша и США договорились о поставках еще 2 млрд кубометров газа

Польша подписала соглашение с США о поставках дополнительных 2 млрд. кубометров американского сжиженного газа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой.

"За последние годы Польша заключала контракты с американскими фирмами на общую сумму около $25 млрд по закупке свыше 6 млрд кубометров американского сжиженного газа. Сегодня наши страны подписали другой контракт на поставку дополнительных 2 млрд кубометров стоимостью примерно $8 млрд", - отметил Трамп.

Он также добавил, что США и Польша заключили ряд других соглашений, направленных на углубление двусторонних экономических и торговых связей.

Анджей Дуда во время визита в Вашингтон встретился с Дональдом Трампом.