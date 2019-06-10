Последнее обновление: 10.06.2019 17:22

Аль-Фалих прокомментировал сценарий падения цен на нефть до $30 без ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия, а также в целом ОПЕК+ работают для того, чтобы не допустить сценария чрезмерного падения цен на нефть, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Ранее в понедельник первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что мировые цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов, ближе к 30 долларам за баррель, если ОПЕК+ летом не договорится по сделке об ограничении добычи.

"Мы как на двусторонней основе, так и в рамках ОПЕК+ работаем для того, чтобы предпринимать превентивные упреждающие шаги, чтобы не допускать того сценария, о котором сейчас упоминалось. Для этого мы и работаем - чтобы такое падение цен не отразилось неблагоприятно на интересах потребителей и производителей", - прокомментировал журналистам слова Силуанова аль-Фалих.

"Так что мы работаем на интенсивную и положительную работу в рамках ОПЕК+", - добавил он.

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