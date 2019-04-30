Последнее обновление: 30.04.2019 11:25

Саудовская Аравия останется в сделке ОПЕК+

Саудовская Аравия останется в сделке ОПЕК+ и не будет превышать свой лимит добычи нефти, хотя и готова пойти навстречу потребителям, в том числе заместив нефть из Ирана. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что ему удалось убедить Саудовскую Аравию увеличить поставки нефти.

«После заявления американской стороны мы выпустили заявление относительно санкций. И мы ясно обозначили две вещи. Первое: мы пойдем навстречу пожеланиям наших потребителей, включая тех, кто намерен заменить поставки иранской нефти саудовскими. Я подтверждаю наше намерение удовлетворить все подобные заявки. Но мы пойдем на это, оставаясь в то же время в рамках соглашения ОПЕК+, будем соблюдать его. Нам не нужно добровольно превышать обозначенные в нем лимиты», - сказал аль-Фалих.

В пятницу Трамп заявил журналистам, что он обратился к ОПЕК с требованием «сбить цены», в результате чего бензин в США, по мнению американского президента, подешевел. Позднее он также написал в Twitter, что Саудовская Аравия и другие страны согласны увеличить добычу нефти.

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