Доллар снижается к большинству валют

Доллар дешевеет к евро и иене в ходе дневных торгов в пятницу, давление на американскую валюту оказывают данные, согласно которым рост числа рабочих мест в США в мае оказался значительно слабее прогнозов.

Число рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 75 тыс. человек. Результат оказался гораздо хуже прогноза: аналитики в среднем ожидали повышения на 185 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Безработица в США в прошлом месяце осталась на отметке 3,6%, что является минимумом с 1969 года. Данные стали еще одним свидетельством замедления роста экономики, пишут аналитики MarketWatch.

Ослабление темпов роста числа рабочих мест может оказать дополнительное давление на Федеральную резервную систему (ФРС) относительно необходимости снижения базовой процентной ставки, отмечают аналитики.

Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее на этой неделе заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки.

Внимание участников рынка остается приковано к конфликту США с торговыми партнерами. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации США сообщило, что Вашингтон может отложить планируемое введение 5-процентной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики.

Тем не менее один из источников отметил, что наиболее вероятным все же является то, что США обложат пошлинами мексиканские товары с 10 июня, как и обещал президент Дональд Трамп. Как сообщалось, это решение Трамп привязал к проблеме нелегальной миграции, отметив, что пошлины будут отменены, когда поток нелегальных мигрантов из Мексики в США прекратится.

К 16:12 евро вырос на 0,4% - до $1,1321 против $1,1276 по итогам предыдущих торгов.

Курс доллара к иене снизился на 0,42% и составил 107,94 иены по сравнению со 108,40 иены на закрытие торгов в четверг. Евро к иене стабилен и торгуется на уровне 122,23, как и на закрытие в четверг.

Фунт стерлингов вырос к доллару на 0,33% - до $1,2736 по сравнению с $1,2694 по итогам торгов предыдущего дня. К евро фунт снизился на 0,06%, составив 1,1251 евро против 1,1258 евро.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в пятницу падает на 0,31%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снижается на 0,3%.