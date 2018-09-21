Доллар перешел к росту, фунт дешевеет на заявлениях Мэй

Доллар перешел к росту. Долларовый индекс Bloomberg Dollar Spot в пятницу повысился на 0,2% и сократил недельное падение на фоне ослабления фунта стерлингов и стабилизации US Treasuries.

Британская нацвалюта резко дешевеет во всех парах на фоне выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, заявившей о двух нерешенных проблемах на переговорах с Евросоюзом.

Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 сентября. Подавляющее большинство участников рынка уверены, что Федрезерв поднимет ставку на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых.

Несмотря на то, что повышение ставки центробанком считается "бычьим" фактором для национальной валюты, в этот раз ожидания ее подъема расцениваются некоторыми трейдерами как сигнал к продаже доллара, пишет Bloomberg.

Так, эксперты BNP Paribas Asset Management ожидают падения курса доллара на 10% к корзине основных валют в течение ближайших 6-9 месяцев. Аналитики Invesco прогнозируют снижение стоимости доллара к евро на 3% к концу текущего года.

Трейдеры ждут от ФРС комментариев относительно вероятных последствий усиливающихся торговых споров. Кроме того, они отмечают, что и другие крупные мировые ЦБ приближаются к ужесточению политики. "Мы достигли поворотного момента, после которого доллар должен подешеветь, - отмечает валютный аналитик BNP Paribas Asset Management Момчил Пожарлиев. - Курс доллара может опуститься до $1,25 в ближайшие 6-9 месяцев". Эксперт также считает нынешний момент подходящим, чтобы открывать короткие позиции по доллару к иене.

Евро по состоянию на 16:25 мск подешевел к доллару на 0,26% и составил $1,1746 по сравнению с $1,1777 на закрытие рынка в четверг, когда американская валюта подешевела на 0,9%.

Курс доллара к иене поднялся до 112,74 иены против 112,49 иены накануне. Евро подешевел к японской валюте до 132,33 иены по сравнению с 132,48 иены на закрытие предыдущей сессии.

Фунт упал на 1,4% к доллару - до $1,3077 против $1,2662 накануне. К евро фунт подешевел на 1,1%, составив 1,1144 евро за фунт. "Мы зашли в тупик", - сказала Т.Мэй о ходе переговоров с ЕС. Глава британского правительства призвала соотечественников готовиться к выходу из Евросоюза (Brexit) без соглашения о сохранении доступа к единому рынку.