Последнее обновление: 06.06.2019 13:50

Рада приняла закон о спецкомиссии по подготовке импичмента президента

Парламент Украины принял закон о полномочиях временной специальной комиссии, которая может заниматься организацией процедуры импичмента президента. Такое решение на заседание в четверг поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

На данный момент единственной правовой нормой, определяющей в общих чертах компетенцию временных следственных комиссий, является статья 89 конституции Украины. Однако границы и объемы полномочий указанной комиссии ни конституцией, ни регламентом Верховной рады не определены. В связи с этим действующей закон призван определить правовой статус временных следственных комиссий, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссий Рады, их полномочия и организационные основы деятельности.

Согласно закону, специальная временная следственная комиссия Рады - коллегиальный временный орган, который состоит из депутатов, специального прокурора и специальных следователей. Ее задачей является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления, проверка наличия, полноты и обоснованности соответствующих доказательств.

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