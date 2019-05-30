Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 29 мая, внес в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства.

Текст документа "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" уже размещен на сайте украинского парламента.

Согласно проекту, основанием для досрочного прекращения полномочий президента Украины может стать лишь совершение им государственной измены или иного преступления.

В случае подозрения на наличие оснований для импичмента расследование должна проводить специальная временная комиссия Верховной рады Украины, говорится в законопроекте.

Принятие закона об импичменте было одним из предвыборных обещаний Зеленского.