США одобрили продажу самолетов F-16 и систем вооружения для Болгарии

Государственный департамент США утвердил разрешение на продажу Болгарии самолетов F-16C/D модификации Block 70/72 с сопутствующими системами вооружения, связи и обслуживания на общую сумму $1,667 млрд.

При этом, Агентство по оборонному сотрудничеству направило в Конгресс соответствующий сертификат, сообщает американское специализированное издание Defense World.

Как уточняется, американская сторона удовлетворит запрос правительства Болгарии на закупку восьми самолетов F-16 C/D Block 70/72; десяти двигателей F110 General Electric; десяти многофункциональных систем распределения информации Link-16; девяти улучшенных систем iPDG; девяти радаров активного электронного сканирования AN/APG-83; комплектов аппаратуры разведки и целеуказания, модульных компьютеров управления полетами 7000AH и другой аппаратуры.

Кроме того, предполагается продажа 20-мм автоматических установок M61 Vulcan, ракет для самолетов различных систем, авиабомб, лазерных прицелов и другого вооружения.

Предполагается, что американские самолеты и системы вооружения обеспечат эффективное реагирование Болгарии на опасные ситуации, а также усиление взаимодействия местных ВВС с силами США и НАТО.