Болгария обсудит с США покупку боевых истребителей

Болгария проведет военно-технические консультации с Соединенными Штатами Америки по вопросу приобретения нового вида боевых истребителей. Об этом заявил заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов.

«Естественно, болгарская сторона обсудит все поступившие предложения на приобретение новых видов боевых истребителей. В настоящее время нами получено соответствующее приглашение от США, где мы и проведем первые военно-технические консультации по этому вопросу», - отметил Запрянов.

По его словам, до настоящего времени приглашения для проведения консультаций получены еще от семи стран, в числе которых Швеция, Франция, Италия и Израиль.

Для приобретения 8 истребителей нового поколения болгарская сторона планирует израсходовать более 900 миллионов евро.