Сокращение производственной активности в еврозоне усилилось в мае

Производственная активность в еврозоне сократилась четвертый месяц кряду в мае, ускорив снижение из-за влияния торговой войны между США и Китаем, падения спроса на автомобили, Brexit и широкой геополитической неопределенности, показало исследование в понедельник.

Окончательное значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) от IHS Markit для производственного сектора в мае составило 47,7 пункта, совпав с предварительным показателем, но не дотянув до апрельского уровня в 47,9 пункта.

Индекс, отслеживающий изменение объемов производства, также оказался ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от спада, и составил 48,9 пункта по сравнению с 48,0 в апреле.

Исследование подтвердило, что экономика блока находится под давлением, и, вероятно, вызовет беспокойство чиновников Европейского центрального банка, которые уже сигнализировали о новых мерах стимулирования.

Вероятность повышения процентных ставок ЕЦБ до 2021 года невелика, по мнению экономистов, опрошенных Рейтер на прошлой неделе.

Результаты исследования вновь указали на необходимость дополнительной поддержки со стороны властей на фоне вероятного продолжения замедления активности в июне.