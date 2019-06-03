Производитель микросхем Infineon купит Cypress Semiconductors за $10 млрд

Немецкая компания Infineon договорилась о покупке Cypress Semiconductors, оценив американского производителя микросхем для автомобилей и электронных устройств в 9 миллиардов евро ($10,1 миллиарда), включая долг, сообщила в понедельник Infineon.

Infineon предложила заплатить $23,85 за каждую акцию Cypress Semiconductors, что представляет собой 46-процентную премию к их цене за последний месяц, сообщил немецкий производитель чипов в понедельник.

Акции Infineon упали более чем на 5%, а некоторые трейдеры задаются вопросом о том, не переплачивает ли Infineon за Cypress.

Немецкий производитель микросхем сообщил, что намерен профинансировать около 30% от общей суммы сделки за счет собственного капитала, а остальное - за счет долга и денежных средств.

Согласно Infineon, к 2022 году сделка позволит достичь синергии расходов в 180 миллионов евро в год, а в долгосрочной перспективе - синергии по доходам в размере более 1,5 миллиарда евро.

После интеграции Cypress Semiconductors Infineon планирует увеличить рост выручки до 9% и более.

Infineon рассчитывает сохранить кредитный рейтинг инвестиционного уровня после завершения сделки, сказал финансовый директор Свен Шнайдер.

Совет директоров Cypress Semiconductors и наблюдательный совет Infineon уже дали согласие на сделку, которая, как ожидается, будет завершена в конце 2019 или в начале 2020 года.