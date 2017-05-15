Формат mp3 уходит в небытие: истек срок действия патента

Истек срок действия патента, затрагивающего формат цифрового кодирования звука mp3. Об этом сообщает Институт Фраунгофера на официальном сайте.

Формат mp3 был впервые опубликован в 1992 году. Его создатели - рабочая группа Института Фраунгофера и университета Эрланген-Нюрнберга в сотрудничестве с AT&T Bell Labs и Thomson, передает Liga.net.

Согласно сообщению, компания Technicolor официально закрыла программу лицензирования, в рамках которой производился сбор отчислений с производителей оборудования и ПО, реализующих кодировщики и декодировщики mp3.

Еще два патента на mp3 пока остаются в силе, но они не затрагивают программу лицензирования. Сроки их действия также истекают через несколько месяцев.

Таким образом, из онлайн-дистрибуции mp3 будет постепенно исчезать, оставляя место другим форматам, например aac или ogg.