SAP повысил прогноз прибыли благодаря облачному подразделению

Немецкий производитель программного обеспечения SAP повысил годовой прогноз выручки и прибыли благодаря росту выручки облачного подразделения на 41 процент на фоне набирающей ход трансформации бизнеса компании.

Маржа операционной прибыли выросла на 10 базисных пунктов до 29,4 процента не по стандартам МСФО и при неизменных курсах валют.

Лидер среди европейских технологических компаний по капитализации наращивает продажи и число установок облачного бизнес-пакета S/4HANA, заменяющего пакет Business Suite.

Количество новых заказов облачных сервисов поднялось на 37 процентов в третьем квартале при неизменных курсах валют. Стремительный рост показателя привел к тому, что компания повысила прогноз роста выручки облачного подразделения на 2018 год до 36,5-39 процентов с предыдущего прогноза на уровне 34-38 процентов.

Выручка компании в третьем квартале не по стандартам МСФО выросла на 10 процентов при неизменных курсах валют, сильнее ожиданий рынка. Операционная прибыль выросла на 11 процентов, меньше, чем ожидалось. Прибыль в размере 1,14 евро на акцию превзошла прогнозы опрошенных Рейтер аналитиков.

Компания теперь ждет роста выручки на 7,5-8,5 процента в 2018 году против предыдущего прогноза на уровне 6-7,5 процента. Ожидания роста операционной прибыли были улучшены на половину процентного пункта по нижней границе до 9,5-11 процентов.